GALERIE FOTO: Opt persoane au ajuns la spital in urma unui accident / Trei persoane au ramas incarcerate

In aceasta dimineata, in jurul orei 6:00, a avut loc un accident rutier pe DN2B, la iesire din Baldovineti, in care au fost implicate un autocar si un autoturism, soldat cu 8 victime.

Din primele informatii, soferita autoturismul, o femeie in varsta de 59 de ani, in timp ce se deplasa pe DN2B, din directia Galati – Braila, la iesire din Baldovinesti, in curba, a patruns pe contrasens, izbind frontal un autocar, inmatriculat in Ucraina, in care se aflau 51 de pesroane.

La fata locului a fost nevoie de o autospeciala ISU, o autospeciala de la descarcerare si una SMURD.

Opt victime au ajuns la spital. Trei dintre ele au necesitat interventia echipei de... citeste mai mult