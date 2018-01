GALERIE FOTO: Munti de gunoaie pe domeniul public / Politia Locala a impartit amenzi in stanga si-n dreapta

Politia Locala Braila actioneaza in permanenta impotriva persoanelor fizice si juridice care depoziteaza ilegal gunoi pe domeniul public al municipiului Braila. Una dintre locatiile vizate in special de controalele desfasurate pe linia stoparii depozitarii necontrolate de deseuri de orice fel se afla pe soseaua DIG Braila – Galati (langa fosta caramidarie), unde a fost infiintata o halda de gunoi neautorizata, care confera o imagine necorespunzatoare intrarii in municipiul Braila. Terenul respectiv... citeste mai mult

