Loris Karius, portarul de 24 de ani al lui Liverpool, a fost apărat după greșelile decisve din finala Ligii Campionilor, Real Madrid - Liverpool 3-1.

Neamțul a fost apărat de Mia Khalifa, fostă actriță porno. Fană a celor de la Liverpool, Mia Khalifa a postat o fotografie cu Loris Karius și mesajul "Continuă să zâmbești. Greșelile sunt umane". Mai mult, fosta actriță a folosit un hashtag dur, "F..k you Ramos".

Keep smiling. Mistakes are human nature ♥️ #FuckYouRamos @lorisk21

A post shared by Mia K. (@miakhalifa) on May 27, 2018 at 7:26am PDT



