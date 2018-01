Luni, 22 Ianuarie, 08:08

Alexis Sanchez, care se pregătește de transferul de la Arsenal la Manchester United, i-a oferit unei studente, Paulina Sobierajska, 20 de ani, 1.000 de lire sterline (1.133 euro) pentru o partidă de sex.

Fata a povestit tabloidului The Sun că a acceptat și tentată de a avea o relație cu el, dar a renunțat când a descoperit despre cine era vorba.

"Îmi plăcea mult. Are și un corp bine lucrat. Abia mai târziu am aflat că e un fotbalist celebru și apoi că are și-o iubită, moment în care am renunțat".... citeste mai mult