Marti, 30 Ianuarie, 19:40

Mesut Ozil, mijlocașul lui Arsenal Londra, a confirmat relația cu Miss Turcia 2014, Amine Gulse (24 de ani).

Amine Gulse este una dintre cele mai populare apariții de pe Instagram, cu peste un milion de urmăritori. Amine este actriță și fotomodel, născută la Gothenburg, Suedia. Cei doi s-au afișat la un eveniment în Turcia, la sfârșitul anului trecut.

I love you❤️

A post shared by Amine Gülşe (@gulseamine) on Dec 16, 2017 at 5:45pm PST

