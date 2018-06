Galerie Foto: Mercedes-Benz declarat furat in Germania, descoperit la frontiera in Romania

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Mercedes-Benz GLA, care figura in bazele de date ca fiind furat din Germania.

La sfarsitul saptamanii, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, Viorel S., cetatean din R. Moldova, in varsta de 42 de ani, conducand o autoutilitara marca Mercedes Benz cu platforma pe care... citeste mai mult