GALERIE FOTO: Impact puternic intre doua autoturisme

In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier in intersectia strazilor Scolilor cu Plevna. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme.

Un autoturism marca Mercedes, care circula pe strada Plevnei din directia strada 1 Decembrie, a fost lovit violent de un autoturim marca Hyundai, care circula cu viteza pe strada Scolilor dinspre strada Grivitei.

In urma impactului ambele autovehivule au fost puternic avariate.

Vom reveni cu detalii.



