GALERIE FOTO: Gunoiul din campania electorala a ramas neridicat

Un cititor al ziarului nostru ne-a contactat, in ultima instanta, in sperata ca va reusi sa rezolve o problema care persista de doi ani de zile in cartierul in care locuieste.

Acesta ne-a trimis mai multe fotografii realizate in Braila, pe strada Industriei, in spatele Școlii Sf. Andrei din Vidin, in care este fotografiata o zona plina cu gunoi. Autorul fotografiilor sustine ca de doi ani de zile nimeni nu a incercat sa curete zona desi au fost facute sesizari la primarie.

Raspunsul celor de la primarie, conform cititorului nostru, a fost acela ca se vor lua masuri pentru ca... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Info Braila in