Grav accident, azi noapte, in jurul orei 2.00, pe raza localitatii Oprisenesti. In timp ce se afla la volanul unui Audi, cu care se deplasa dinspre Faurei spre Braila, un tanar din localitate pierde controlul volanului, paraseste partea carosabila darama stalpi de telefonie si distruge un gard pe o lungime de peste 10 metri.



In urma evenimentului, un alt tanar aflat pe locul din dreapta a ajuns la spital in stare de coma. Din primele informatii, ambii tineri se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. Cei doi au fost gasiti de un echipaj de politie aflat in patrulare. Soferul... citeste mai mult