In perioada 31.05.2018 – 03.06.2018, efective sporite din cadrul Politiei Locale Braila au asigurat ordinea si linistea publica in Parcul Monument, acolo unde s-a desfasurat ”Festivalul Florilor”. In acest sens, in zona au actionat patrule din cadrul Serviciului Ordine Publica iar traficul a fost fluidizat de echipaje din cadrul Serviciului Rutier al Politiei Locale. Astfel, pe parcursul celor 4 zile de manifestari, organizate atat in cadrul ”Festivalului Florilor” cat si dedicate in mod specific ”Zilei Copilului”, peste 20 de politisti locali au actionat in permanenta pentru asigurarea unui climat de siguranta participantilor la evenimente. In aceasta perioada s-a actionat... citeste mai mult