GALERIE FOTO: Explozie urmata de incendiu in cartierul Viziru

In urma cu putin timp a avut loc o explozie urmata de un incendiu, in cartierul Viziru, pe Aleea Chimistilor , bloc 32.

Explozia a avut loc intr-un balcon, in urma unui acumul de gaze de la o butelie. Incendiu a fost lichidat.

Nu au fost inregistrate victime si nici pagube mari. Incediul nu s-a extins in apartament.

