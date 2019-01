Nantes dispută primul meci fără Emiliano Sala, dispărut în drum spre Cardiff, unde semnase cu formaţia locală, devenind astfel cel mai scump transfer din istoria galezilor. ”Canarii”, care primesc vizita celor de la Saint Etienne, au făcut un gest superb pentru fostul lor coleg.

Toţi cei 11 jucători trimişi în teren de antrenorul Vahid Halilhodzic (66 de ani) vor evolua cu numele atacantului argentinian pe spate. Francezii au publicat mai multe fotografii din vestiarul ”canarilor” pe reţelele de socializare.

FC Nantes players will wear a jersey in tribute to Emiliano Sala tonight. citeste mai mult

acum 34 min. in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Pro Sport in