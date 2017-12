In seara de Craciun, in jurul orei 21:00, a avut loc un accident rutier grav pe Bulevardul Dorobantilor, la intersectia cu strada Apollo. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului puternic, trei persoane au fost ranite, fiind necesara transportarea lor la UPU Braila.

Politistii s-au deplasat la fata locului si au demarat cercetarile pentru a stabili in ce conditii s-a produs accidentul si cine se face vinovat de producerea lui.

Vom reveni!

