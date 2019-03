Eugenie Bouchard (25 de ani, 73 WTA) a avut un mesaj foarte dur pentru un urmăritor al său de pe Instagram şi chiar i-a răspuns cu o jignire, după ce utilizatorul a întrebat-o dacă urmăreşte o jucătoare de tenis sau un fotomodel.

Sportiva din Canada are şase victorii şi şase înfrângeri în 2019, a ieşit de la Australian Open în turul secund şi a pierdut poziţia de prima rachetă a Canadei, după ce a fost întrecută de Bianca Andreescu, jucătoare cu origini din România, care chiar a învins-o în acest an.

Dacă pe terenul de tenis nu are cel mai bun start de an, Bouchard este una dintre sportivele care... citeste mai mult