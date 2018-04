Marti, 03 Aprilie, 19:48

Al-Wahda, echipa lui Laurențiu Reghecampf, a continuat și azi seria rezultatelor slabe din Liga Campionilor Asiei.

Formația românului a pierdut fără drept de apel duelul cu uzbecii de la Lokomotiv Tașkent, scor 1-4.

Al-Wahda e ultima în Grupa B din Liga Campionior Asiei, cu doar 3 puncte și un golaveraj dezastruos, 6-14.

Românul care a cucerit două trofee cu Al-Wahda în ultimele trei luni a avut totuși motive de bucurie în urma partidei de azi. Fanii echipei i-au dedicat tehnicianului o coregrafie cu chipul acestuia, alături de mesajul "We are your family - Noi suntem... citeste mai mult