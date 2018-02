Galeria SENSO și BUZU la Viena

Artista vizuala Ana Stefania Andronic BUZU a deschis la inceput de an o noua expozitie, de data aceasta in capitala Austriei, Viena, la Galeria Five Plus Art (Argentinierstraße 41, 1040 Viena). Expozitia intitulata "#fast food" a putut fi vizitata in perioada 4 – 31 ianuarie 2018.

Expozitia a cuprins lucrari realizate de artista in anul 2017, din seriile - Perception si Fast foods, fast wounds. Cu aceasta ocazie s-a lansat albumul de arta #fast food – Ana Stefania Andronic BUZU, un volum ce contine lucrari ale artistei, editat de FILDAS Art in limbile engleza si germana. Acest eveniment a fost sustinut de Galeria Senso, FILDAS Art si Catena Grup prin... citeste mai mult

