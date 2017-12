Five Plus Art Gallery din Viena, din 4 ianuarie 2018 Galeria SENSO București prezintă expoziţia personală Ana Ştefania Andronic (BUZU) la Five Plus Art Gallery Viena, Austria!

Joi, 4 ianuarie 2018, la Five Plus Art Gallery din Viena (Argentinierstraße 41, 1040 ) va avea loc vernisajul expoziției #fast food, expoziția personală a artistei Ana Ștefania Andronic BUZU. Evenimentul este susținut de FILDAS Art şi Catena Grup prin Programul CATENA pentru ARTĂ.

Cu această ocazie se va lansa albumul de artă #fast food – Ana Ștefania Andronic BUZU, un volum ce conţine lucrări ale artistei, editat de FILDAS Art în limbile engleză și... citeste mai mult

ieri, 15:28 in Cultura-Media, Vizualizari: 40 , Sursa: Amosnews in