Costel Gâlcă (46 de ani), antrenorul care a relizat tripla cu Steaua, l-a susţinut pe Ionuţ Lupescu în campania pentru alegerile de la FRF. Au circulat zvonuri că ar putea pregăti Viitorul, din vară, dar şi că ar fi putut prelua naţionala dacă Lupescu ar fi devenit preşedinte. Fostul mijlocaş al naţionalei a dezvăluit la Europa FM care sunt planurile sale. Gâlcă, fost antrenor la Espanyol, susţine că nu a primit nicio ofertă de la o formaţie din Liga 1.

