Unul din principalele motive pentru care vei cumpăra un Samsung Galaxy S9 Plus este pentru camera pe care o oferă acest telefon. Este un pas înainte considerabil față de camerele de pe Galaxy S8 și S8 Plus, încorporând cele mai bune aspecte din camera lui Galaxy Note 8 și, în plus, realizând cadre fantastice în lumină slabă. Toate acestea pe lângă multe alte noi caracteristici de explorat.

Întrebarea este: de unde începi? Îți sugerez să te încalți, să ieși din casă și să te apuci de pozat. Înainte de a face, totuși, acest lucru, iată o serie de sfaturi pe care să le iei în considerare, pentru a nu fi dezamăgit de pozele care îți ies. S9... citeste mai mult