Noul Samsung Galaxy S10 va veni și cu o variantă galbenă, conform Techadvisor. Însă, acest lucru nu îi oprește pe fanii brand-ului sud-coreean să fie entuziasmați de cel mai interesant flagship de până acum.

În mod obișnuit Galaxy S vine cu un model Plus, iar în 2019 vom vedea trei modele noi: S10 Standard, S10 Plus, dar și un S10e. În primăvară urmează să fie lansată și o versiune 5G a telefonului.

Noile ecrane Infinity-O, care au senzor de amprentă sub ecran, sunt printre cele mai interesante funcții. Mai mult de atât,... citeste mai mult