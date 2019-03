Galatean prins la volanul unui Audi A4 cu numarul de inmatriculare provizoriu romanesc expirat

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati efectueaza cercetari cu privire la un barbat care a fost depistat in trafic la volanul unui autovehicul a carui autorizatie de circulatie provizorie nu mai era valabila.

In data de 11 martie, in jurul orei 09.15, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati – I.T.P.F. Iasi a oprit in trafic, pentru control, pe o artera din municipiul Galati, un autoturism marca Audi A4, care avea aplicate placute cu numar de inmatriculare provizoriu romanesc. Autoturismul era condus de... citeste mai mult

