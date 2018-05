Pentru a ajunge în finala Ligii Campionilor de duminică, CSM Volei Alba Blaj trebuie să elimine sâmbătă, de la ora 19:00, un brad uriaş în Europa, Galatasaray Istanbul. Cele două formaţii sunt cotate cu şansele trei şi patru la câştigarea trofeului, după VakifBank Istanbul şi Conegliano (Italia), care se înfruntă sâmbătă, în prima semifinală, de la ora 16:00. Turneul Final Four se joacă la Bucureşti, iar Galatasaray s-a motivat înaintea competiţiei cu un moment istoric al echipei de fotbal cu acelaşi nume, din perioada în care românii Gheorghe Hagi şi Gică Popescu erau eroi la Istanbul.

