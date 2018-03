Business Magazin a organizat pe 22 martie gala Woman in Power - ediţia 2018, prilej cu care a fost lansat catalogul dedicat doamnelor care reprezintă elita mediului românesc de afaceri.

Gala Business Magazin Woman in Power 2018 reprezintă un eveniment în cadrul căruia se oferă recunoaştere publică celor mai admirate femei din România. În cadrul Galei s-au acordat 11 distincţii de recunoaştere a performanţelor pentru a 11 femei care au apărut la ediţia din acest an a catalogului Top 100 Cele mai puternice femei din business.

Premiul cercetătorului Romulus Oprica pentru Rucsandra Hurezeanu, fondatoare Ivatherm:

Mihale Bîtu, head of Wholesale Banking ING România

Rodica Vasin,... citeste mai mult

acum 57 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 28 , Sursa: Business Magazin in