Gala samurailor turdeni - 27.12.217 (VIDEO/FOTO)

Clubul Sportiv Samurai Turda încheie anul 2017 cu o ceremonie de premiere a celor mai bune rezultate, obținute de sportivii clubului, dar și a tuturor celor care au fost alături de noi si ne-au sprijinit necondiționat.



Gala Samurai Turda, ajunsă la cea de-a doua ediție in acest an, a fost organizată la Casa de cultură din Mihai Viteazu, locul in care am fost primiți cu brațele deschise de către domnul primar Ioan Zeng, căruia dorim și pe această cale să îi mulțumim, deasemenea domnului Făgădar care a fost alături... citeste mai mult

