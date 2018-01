Ediţia din 2018 a Globurilor de Aur a celebrat lupta împotriva violenţelor sexuale la Hollywood şi în lume după unda de şoc declanşată de scandalul Weinstein, producţiile cu personaje feminine obţinând partea leului din premiile acordate, relatează AFP.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi "Big Little Lies" au fost marii câştigători de duminică, cu câte patru statuete primite.

În cadrul galei de duminică seară producătoarea, prezentatoarea tv şi actriţa Oprah Winfrey a devenit prima femeie de culoare... citeste mai mult