Opera Națională Română Iași organizeaza si in acest an pentru publicul iesean o Gală Extraordinară de Operă și Balet. Evenimentul care se va desfasura sâmbătă, 20 mai 2017, începând cu ora 19:30, pe esplanada Palatului Culturii, are loc in cadrul...

Hot News, 18 Mai 2017