Gal Gadot va primi premiul #SeeHer la gala Critics' Choice din ianuarie Regizoarea filmului "Wonder Woman", Patty Jenkins, ii va decerna vedetei productiei, actrita israeliana Gal Gadot, premiul #SeeHer la gala Critics' Choice, de luna viitoare, care va avea loc in Santa Monica, California, relateaza agentia de stiri UPI.

"Premiul #SeeHer rasplateste o femeie care intruchipeaza valorile miscarii #SeeHer - fortarea frontierelor in schimbarea stereotipurilor si recunoasterea importantei portretizarii cu acuratete a femeilor in peisajul de divertisment", se mentioneaza intr-un comunicat de

