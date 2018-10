Ducesa Meghan de Sussex, soţia prinţului Harry al Marii Britanii, este însărcinată cu primul ei copil.

„Alteţele lor regale ducele şi ducesa de Sussex sunt încântaţi să anunţe că ducesa de Sussex va naşte un copil în primăvara lui 2019”, se arată în mesajul publicat pe contul de Twitter al palatului Kensington.

Palatul Kensington a anunțat că Meghan Markle și prințul Harry urmează să devină părinți de Ziua Internațională a Comemorării Sarcinilor și Copiilor Pierduți.

