Lângă robinetul de apă de la toaleta construită de Consiliul Județean Salaj este scris un mesaj in trei limbi - romana, maghiara și engleză - in care populația este alertată ca apa nu este potabilă, ci este contaminata.

Mesajul este scris corect atât in limba romana cât și in engleză. In schimb, mesajul scris in limba maghiara înseamnă “apa potabilă, apa buna de băut”, scrie ziaruldesalaj.ro.

Situația a fost decoperită de un zălăuan care a participat la o competiție de ciclism.

sursa foto: ziaruldesalaj.ro

