Jucătorii echipei Naţionale de fotbal nu ştiau că trebuie să bată cu 2-0 în Muntenegru, scor care ar fi calificat România în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2020.

"Noi n-am ştiut din teren, noi am încercat să marcăm cât mai multe goluri, dar atât am putut. Suntem bucuroşi că am reuşit să obţinem victoria", a declarat fundaşul Cristian Manea.

România a învins în Muntenegru cu 1-0, însă avea nevoie de victorie cu 2-0 pentru a depăşi Israelul şi Ungaria în clasamentul... citeste mai mult

