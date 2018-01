Un pasager al cursei Wizz Air care a aterizat luni dimineaţa pe Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” Cluj a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că pe pista din Londra avioanele de Cluj-Napoca şi Craiova erau unul lângă altul, astfel că a dedus că bagajele au fost încurcate între cele două destinaţii.

”Când am ajuns pe Aeroportul Cluj, am aflat că în locul bagajelor noastre au venit cele care trebuiau să plece la Craiova. Nu ne-a spus nimeni unde sunt bagajele noastre, dar am tras concluzia că ale noastre sunt la Craiova, dacă ale lor au ajuns la Cluj. Eram 100 de oameni... citeste mai mult

