Începutul cu stângul pentru noul guvern condus de premierul Viorica Dăncilă! Au crezut că au rezolvat problema privind declaraţia 600, dar au uitat un amănunt extrem de important.

Deşi au prorogat termenul de depunere până la 15 aprilie, guvernul a uitat să umble şi la data limită privind efectuarea primei plăţi. Astfel, am ajuns la situaţia aberantă în care putem depune formularul până la 15 aprilie, dar vom fi amendaţi pentru că nu am efectuat după ce o depunem pentru că nu am efectuat prima plată până la 25 martie.

