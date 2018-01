Boxa 2 în 1

Boxa care poate fi folosită şi ca ghiveci este un cadou care va uimi pe toată lumea. Are sistem bluetooth şi o poţi conecta la playlistul din telefonul tău. Mai mult, are formă de ghiveci şi chiar îţi poţi ţine plantele în ea. Boxa se găseşte în România şi costă aproximativ 200 de lei.

Ceasul care aleargă prin cameră

Clocky este un ceas inventat special pentru cei care au probleme cu trezitul. După ce se declanşează alarma, ceasul începe să se plimbe prin cameră până când te dai jos din pat şi îl opreşti.

Robotul majordom

MIP WowWee este un robot de mici dimensiuni pe care îl poţi folosi pe post de majordom. Robotul are doar 25 de centimetri, însă te va ajuta cu multe... citeste mai mult