Gadget Review: noul rege al telefoanelor mobile - VIDEOREVIEW

Samsung a lansat cel mai nou smartphone din portofoliu în luna martie şi a pus foarte mult accent pe camera „reinventată“. Cât de bun este S9 Plus şi cât de mult contează camera în ecuaţia succesului Samsung?

+ DESIGN ŞI CONSTRUCŢIE

+ ECRANUL SUPERB

+ PERFORMANT

+ CAMERA FOTO

-BIXBY MAI ARE DE INVĂŢAT

- AUTONOMIA BATERIEI PUTEA FI MAI BUNĂ

Noile telefoane Samsung S9 şi S9 Plus arată aproape identic cu modelul anterior, S8, ceea ce nu este un lucru rău. S8 a fost unul dintre cele mai frumoase telefoane lansate anul trecut, iar coreenii nu aveau motive... citeste mai mult