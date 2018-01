După cum am precizat în articolul despre nokia 3310 (2017), brandul Nokia, prin firma HMD Global, revine în atenţia consumatorilor oferindu-le, deocamdată, trei modele de smartphone: Nokia 3, 5 şi 6. Noi am testat Nokia 5 şi am fost impresionaţi de...

Business Magazin, 2 Septembrie 2017