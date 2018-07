Primarul General, Gabriela Firea: "Vom infiinta in Bucuresti inca doua centre medicale ultramoderne: primul centru de Protonterapie din Romania si din sud-estul Europei si un Centru de Excelenta pentru Oncologie Pediatrica"

La propunerea Primarului General, consilierii generali au votat in unanimitate in sedinta de astazi o serie de proiecte importante in domeniul sanatatii, care vizeaza atat infiintarea unui Centru de Excelenta pentru Protonoterapie, cat si a unui Centru de Excelență în Oncologie Pediatrică.

Primarul General, Gabriela Firea: "Proiectele de azi demonstreaza... citeste mai mult

azi, 09:35 in Politica, Vizualizari: 40 , Sursa: Amosnews in