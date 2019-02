Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut o serie de declarații, în cadrul ședinței de la Primăria Capitalei, despre problema RADET.

„E o problemă pe care am preluat-o de la vechile administrații și la care avem datoria să găsim o rezolvare legală și imediată. Mă refer la situația RADET. Așa cum am informat în toate întâlnirile pe care le-am avut cu dumneavoastră, în ședința anterioară de instanță, judecătorul a spus foarte clar că dacă la următorul termen, care are loc mâine, ANAF, care e principalul creditor, nu vine cu o poziție fermă privind planul de reorganizare, RADET va intra în faliment. ANAF are mandat ca mâine să solicite o nouă prorogare, dar... citeste mai mult

