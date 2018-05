Gabriela Firea s-a prezentat "primarul general al Romaniei" in cadrul unei conferinte In cadrul deschiderii conferintei „Connecting Europe through Innovation”, ce a avut loc loc joi, Gabriela Firea a comis o eroare, spunandu-le invitatilor ca este „primarul general al Romaniei.”

