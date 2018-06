Gabriela Firea: Primaria Capitalei investeste in sanatatea copiilor! "Ca Primar General, ca femeie si ca mama consider ca trebuie sa facem absolut tot ce ne sta in putinta pentru sanatatea copiilor nostri", sustine Gabriela Firea intr-o postare pe Facebook, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului.

