Avand in vedere articolele aparute in mass-media potrivit carora Primaria Municipiului Bucuresti, in calitate de organizator al Targului de Craciun care ar fi trebuit sa aiba loc in Piata Victoriei, nu a depus documentele necesare in vederea obtinerii avizului Brigazii Rutiere, institutia face urmatoarele precizari:

