Gabriela Firea, mesaj ferm pentru taximetriști

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că municipalitatea are "toleranţă zero" faţă de abaterile "grave" de la lege ale celor care practică activitatea de taxi şi a subliniat că măsurile vor fi drastice în cazuri de acest gen.

Declaraţia edilului a intervenit după incidentul produs miercuri în zona aeroportului Otopeni, când un taximetrist şi-a ameninţat clienţii cu arma pe care o avea în autoturism.

"Avem toleranţă zero faţă de astfel de fapte şi amintesc atât taximetriştilor, cât şi patronilor firmelor de taxi că sunt direct răspunzători pentru astfel de fapte! Nu este firesc să existe astfel de... citeste mai mult