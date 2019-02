Decizia referitoare la Patriarhul Daniel a fost luata in joi, pe 31 ianuarie, in Consiliul General al Capitalei. Daniel va beneficia de tilul de CETATEAN DE ONOARE al Capitalei pentru intreaga activitatea social-filantropica, liturgica si misionara desfasurata pe plan national si international.

Patriarhul Daniel, pe numele de mirean Dan Ilie Ciobotea, s-a nascut la 22 iulie 1951, la Dobresti (Timis). Dupa absolvirea examenului de bacalaureat, s-a inscris ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde a obtinut diploma de licenta in teologie. In perioada 1974-1976 a frecventat... citeste mai mult

