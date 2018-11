Gabriela Firea face noi acuzații: „Suntem suprimați pe model stalinist!”

Gabriela Firea susține că „află de tot felul de amenințări” la adresa ei și a colegilor ei.

„Aflu tot felul de amenintari la adresa mea si a colegilor care pun mai presus de un om, devenit dictator, interesul romanilor. Si pentru ca am indraznit sa spunem ce nu merge bine in tara si in echipa, suntem suprimati, pe model stalinist”, a scris Gabriela Firea, luni, pe pagina sa de Facebook.

„Am de facut un singur comentariu”, a adăugat ea, publicând fotografia de mai jos.

Postarea Gabriela Firea vine după ce a declarat că liderul PSD Liviu Dragnea vrea să o „lichideze” şi că intenţionează să fie... citeste mai mult