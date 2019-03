Primarul general al Capitalei anunță pe Facebook că a fost externată din spital, după intervenția chirurgicală.

Gabriela Firea le-a mulțumit medicilor și a explicat ce s-a întâmplat.

”A sosit si ziua mult asteptata a externarii din spital, dupa interventia chirurgicala de saptamana trecuta! Sunt momente in viata in care cuvintele sunt prea marunte pentru a descrie recunostinta pe care o port in suflet. Cumpenele nu se programeaza. Sunt zile in care te poti prabusi fara voie, desi toata lumea te stie puternic. Sunt ore in care totul scapa de sub control si minute decisive pentru tot ce va urma. Fara OAMENII din acest instantaneu nu pot spune cum ar fi fost azi starea si chiar... citeste mai mult

