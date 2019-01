Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi, în şedinţa CGMB, că, în ceea ce priveşte calitatea apei din Bucureşti, este responsabilitatea instituţiilor statului să vadă dacă sunt informaţii ce alertează inutil populaţia.

"Am primit informaţia ieri (miercuri - n.r.), în jurul prânzului, am discutat imediat cu colegii de la Direcţia de Utilităţi, care monitorizează derularea contractului cu operatorul de apă şi canalizare, Apa Nova, ce se află sub contract cu Primăria Capitalei de câţiva ani,... citeste mai mult

