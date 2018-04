Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a deplâns marţi moartea istoricului Dinu C. Giurescu, subliniind că acesta a fost o figură marcantă a spaţiului românesc.

"Am primit cu profundă tristeţe vestea încetării din viaţă a academicianului Dinu C. Giurescu, o figură marcantă a spaţiului românesc, un om care şi-a dedicat întreaga viaţă cunoaşterii şi îndrumării tinerelor generaţii. România este, de azi, mai săracă din punct de vedere spiritual... Dumnezeu să-l aibă în pază!", a scris Firea, pe Facebook.... citeste mai mult