"În momentul în care mi s-a transmis că vizita celor doi premieri nu mai are loc şi că nu vine (n.r. la Grădina Japoneză) doar soţia premierului ci şi premierul, (..) mi s-a părut de bun simţ să fiu şi eu acolo. Am fugit de la şedinta CEx şi l-am întâmpinat pe premierul japonez. Am cerut scuze, în final, în numele nostru, al tuturor. I-am explicat că a fost o criză politică. A înţeles situaţia", a declarat Gabriela Firea la România Tv.

Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a venit pe 16 ianuarie în România, vizita având loc a doua zi după ce lui Mihai Tudose i s-a retras sprijinul politic iar acesta a demisionat. În lipsa unui omolog, vizita la Guvern... citeste mai mult

