”M-am tot gândit zilele acestea , am reflectat dacă a fost sau nu bine, dacă am procedat corect şi am ajuns la o concluzie la care sper să ajungă cât mai multă lume : bunele intenţii au existat încă din prima clipă - că nu a ieşit tocmai cum am dorit, într-adevăr, acesta este marele regret ... Eu am avut cea mai bună intenţie, dar rezultatul nu a fost cel dorit şi este clar că am greşit, atât eu cât şi echipa, pentru că într-un climat destul de tensionat cum era cel din Bucureşti acum o săptămână şi după mitingul PSD, era clar că nu era cel mai potrivit loc şi moment să înmânez cheia oraşului şi diploma de excelenţă , după ce... citeste mai mult

