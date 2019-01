Gabriela Firea a explicat că primăriile au avut fondurile amputate anul trecut și este momentul ca Guvernul să-și repare greșelile.

”Anul trecut toate localitățile au pierdut banii. Anul trecut ni s-a promis că se vor recupera banii pierduți experimental prin bugetul de anul acesta.

Am aplaudat cu toții faptul că domnul Teodorovici și-a început discursul spunând că 2019 este un an al investițiilor. Și pentru primării trebuie să fie un an al investițiilor, pentru că în 2018 multe investiții au fost amputate din cauza lipsei fondurilor.

Prin urmare noi am vrut să mergem cu această discuție pe un principiu european: să nu...