Primarul Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, că nu s-a gândit în această perioadă dacă va candida sau nu pentru prezidenţiale deoarece e prematur, însă a precizat că sunt momente când şi-ar dori să candideze împotriva lui Liviu Dragnea oriunde se va duce el.

„Nu am apucat să mă gândesc (dacă va candida la prezidenţiale, n.r). Aşa cum ştiţi am fost în perioada sărbătorilor în spital, şi acum sunt sub tratament, (...) sunt nevoită să lupt pentru bucureşteni (...) şi să le spun adevărul, să nu se lase păcăliţi prin comunicate de... citeste mai mult